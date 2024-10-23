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Son dakika... MİT'ten PKK/KCK'nın Rus yapılanmasına darbe! Antalya'da yakalandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 10:07 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:30

Son dakika haberi: MİT, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov’u yakaladı.

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov yakalandı.

Son dakika... MİT'ten PKK/KCK'nın Rus yapılanmasına darbe! Antalya'da yakalandı - 1. Resim

2020 YILINDAN BERİ MİT​'İN RADARINDAYDI

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü adına Rusya'da faaliyet gösteren ve 2020 yılından beri MİT’in takibi altında Barı Iusubov, MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Terörist Barı Iusubov, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... MİT'ten PKK/KCK'nın Rus yapılanmasına darbe! Antalya'da yakalandı - 2. Resim

ERMENİSTAN'DA DA GÖREV ALMIŞ

Barı Iusubov’un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak'taki Mahmur Kampı’nda PKK/KCK terör örgütü adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Son dakika... MİT'ten PKK/KCK'nın Rus yapılanmasına darbe! Antalya'da yakalandı - 3. Resim

Iusubov’un örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali23 Ekim 2024 10:09

Bu güzel haberi işlesın artık teröristlerden beri hazzet Lionel Messi gibi onlara gol atarız.

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