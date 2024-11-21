Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ya üst düzey darbe! Irak'ta nokta operasyonu ile vurduk

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ya üst düzey darbe! Irak'ta nokta operasyonu ile vurduk

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:46

Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vurdu.

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ya üst düzey darbe! Irak'ta nokta operasyonu ile vurduk - 1. Resim

Terör örgütünün sözde sorumlularından Serhat Tagay, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ya üst düzey darbe! Irak'ta nokta operasyonu ile vurduk - 2. Resim

Mervan Hizan kod aldı Serhat Tagay'ın PKK/KCK'nın lojistik aktarım sorumlusu olduğu belirtildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...