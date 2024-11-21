Son dakika | MİT'ten PKK/KCK'ya üst düzey darbe! Irak'ta nokta operasyonu ile vurduk
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:46
Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vurdu.
Terör örgütünün sözde sorumlularından Serhat Tagay, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Mervan Hizan kod aldı Serhat Tagay'ın PKK/KCK'nın lojistik aktarım sorumlusu olduğu belirtildi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com