Son dakika! MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Serdar Tunagür İstanbul'da yakalandı

17 Kasım 2024 13:18 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:46

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü PKK/KCK adına Portekiz'de faaliyet yürüten terörist Serdar Tunagür'ü İstanbul'da yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Tunagür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarıyla büyük kayıplar veren terör örgütü PKK​'ya bir darbe daha vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü, düzenledikleri ortak operasyon sonucu PKK'nın Avrupa yapılanmasında görevli kilit bir ismi kıskıvrak yakaladı.

PKK'LI SERDAR TUNAGÜR İSTANBUL'DA YAKALANDI

PKK/KCK terör örgütünün Portekiz​ yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür İstanbul'da gözaltına alındı. Geçmiş dönemde terör örgüyü adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyetlerde bulunan Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

MİT VE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

PKK'lı Serdar Tunagür'ün İstanbul'da olduğu tespit eden MİT ve Emniyet birimleri operasyon için düğmeye bastı.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Belirlenen adrese yapılan baskınla gözaltına alınan Serdar Tunagür mahkemeye sevk edildi. PKK'lı Tunagür tutuklanarak cezaevine gönderildi.