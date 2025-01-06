Son dakika | MİT'ten PKK'nın kadın yapılanmasına darbe: 2 sorumlu terörist öldürüldü
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ocak 2025 10:04 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:07
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup’u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup’un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup’un yurt içine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.
MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı.
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com