Son dakika | MİT’ten PKK’ya TUSAŞ operasyonu: 157 nokta vuruldu

26 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:43

Son dakika haberi: PKK'nın TUSAŞ'a yönelik saldırısı sonrası TSK ve MİT peş peşe yaptığı operasyonlara yenisini ekledi. Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 157 nokta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda terör örgütünün tesisleri, eğitim kampları, lojistik ağları hedef alındı.

TSK ve MİT bombaladı, PKK'da çözülme hızlandı: 3 terörist teslim oldu

TSK ve MİT bombaladı, PKK'da çözülme hızlandı: 3 terörist teslim oldu

Ankara'da 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ’a yönelik PKK​ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını sonrasında Türkiye​, Irak​'ta ve Suriye​'de teröristlere nefes aldırmadı. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar MİT ve Milli Savunma Bakanlığı ortaklığıyla sürüyor.

PKK'YA AİT 157 NOKTAYA OPERASYON

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edildi. Özellikle PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları bulunuyor.

ANKA SİHA'LAR GÖREVLENDİRİLDİ

MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara özellikle görev verildi.