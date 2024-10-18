Son dakika | MİT'ten siber casusluk şebekesine yeni operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

18 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:49

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, siber ve casusluk şebekelerine yönelik operasyonlarına hız verdi. MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyona imza atıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı​, dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yürütülen, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı​ (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir kritik operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanmıştır. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaşıldı.

SİBER ŞANTAJ VE VERİ TİCARETİ: GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlenmiştir. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatılmıştır. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı da tespit edilmiştir.

MİT CAYDIRICI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR

MİT, siber casusluk ve siber terörizmle mücadelede kararlılığını sert bir şekilde ortaya koymaktadır. Yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarının çökertilmesi için kapsamlı operasyonlar hız kesmeden sürecek, ulusal siber güvenliğin sağlanması adına her türlü önleyici ve caydırıcı tedbir kararlılıkla hayata geçirilecektir.