Son dakika | MİT'ten sınır ötesine operasyon: Terörist Ahmet Baykara yakalandı! Her şeyi tek tek itiraf etti

15 Ekim 2024 10:43 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:59

Son dakika haberi: Millî İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı düzenlediği operasyonla bir Afrika ülkesinde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT​, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide​ üyesi Baykara'nın Suriye​ İdlib'de bulunan TSK​ üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.

AFRİKA'DA YAKALANDI

Terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenildi.