Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumluları öldürüldü

16 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:08

Son dakika haberi: MİT, nokta operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hem yurt içinde hem de yurt dışında eli kanlı teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT, Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını öldürdü.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

MİT TESPİT EDİP HAREKETE GEÇTİ

MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk’ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı. MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.