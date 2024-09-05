Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Metin Dinç etkisiz hale getirildi

05 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:18

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK/YPG'ye üst düzey bir darbe daha vurdu. PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç, Kamışlı bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son olarak Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye üst düzey bir darbe indirildi. MİT, örgütün üst düzey ismini etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU METİN DİNÇ ETKİSİZ HALDE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları arasında yer alan 'Dijwar Tekoşin' kod adlı Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖR SUÇUNDAN 7 YIL HAPİS YATTI

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, PKK'lı terörist Metin Dinç, 2008-2015 yılları arasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme' suçlarından gözaltına alınıp tutuklandı.

9 YIL ÖNCE SURİYE'YE GEÇİP PKK/YPG'YE KATILDI

Hapisten çıktığı 2015 yılında yasa dışı yollar üzerinden Suriye'ye geçen Metin Dinç, terör örgütü PKK/YPG'ye katıldı. 'Dijwar Tekoşin' kod adlı Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonundan sorumlu olduğu tespit edildi.

MİT'in saha ajanları Metin Dinç'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğunu belirledi. Yeri tespit edilen Dinç nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.