Son Dakika | MSB acı haberi duyurdu! Beykoz'da kaza: Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

05 Kasım 2024 21:50 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:58

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu duyurdu. Beykoz'da eğitim sırasında gerçekleşen kazaya dair detayları MSB açıkladı

Beykoz'daki İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz eğitim sırasında kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. MSB konuya ilişkin taziye mesajıyla ayrıntıları duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz. Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.