Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Söz. Er. Kander Babür şehit düştü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde rahatsızlığı nedeniyle Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit düştüğünü duyurdu.
Yayımlanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.