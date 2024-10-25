Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Söz. Er. Kander Babür şehit düştü

25 Ekim 2024 23:25 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 23:46

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.