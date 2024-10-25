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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Söz. Er. Kander Babür şehit düştü

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 23:25 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 23:46
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Söz. Er. Kander Babür şehit düştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı​ Pençe-Kaplan Operasyon Bölgesinde rahatsızlığı nedeniyle Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit​ düştüğünü duyurdu.

Yayımlanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Söz. Er. Kander Babür şehit düştü - 1. Resim

YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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