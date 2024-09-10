Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

10 Eylül 2024 14:28 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:48

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlanan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.