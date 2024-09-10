Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 14:28 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:48
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlanan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada acı haber duyuruldu. Bakanlık, rahatsızlanan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"
Kaynak: tgrthaber.com