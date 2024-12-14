Son dakika | MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

14 Aralık 2024 23:50 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 01:12

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Bursa'da 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu...

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Bursa​ Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit​ olduğunu bildirdi.

Bursa Adliyesi'nde dün görülen öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yarın saat 10'da yapılacak cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketi Adana'ya gönderilecek.

Öte yandan İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehadet haberini paylaşarak, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.