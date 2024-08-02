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Son dakika | MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:36
Son dakika | MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde tespit edilen 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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