Son dakika | MSB duyurdu: 15 terörist öldürüldü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:44
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Kaynak: tgrthaber.com