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Son dakika | MSB duyurdu: 15 terörist öldürüldü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:44

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

 

Kaynak: tgrthaber.com
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