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Son dakika | MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:06

Son dakika: MSB, Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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