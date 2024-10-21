Son dakika | MSB duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

21 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:02

Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik PKK terör örgütünü ininde vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik PKK terör örgütünü yine köşeye sıkıştırdı. Türk askeri Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin inine giriyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!''