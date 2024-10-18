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Son dakika | MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:09
Son dakika | MSB duyurdu: 3 PKK&#039;lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türk askeri Barış Pınarı, Pençe-Kilit bölgeleri dahil olmak üzere Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde de operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik PKK​'lı teröristleri ininde vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek'' denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aslı18 Ekim 2024 14:03

Güvenlik güçlerimizin bu tür operasyonları yapması çok önemli, ülkemizde huzur için gerekli olan adımlar atılıyor

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