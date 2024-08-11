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Son dakika | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:57
Son dakika | MSB duyurdu: Irak&#039;ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. 

İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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