Son dakika | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:57
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anısına etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT GEDİK!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı