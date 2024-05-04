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04 May 2024 18:01 - Güncelleme : 04 May 2024 18:21

Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"OPERASYONLAR SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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