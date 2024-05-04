04 May 2024 18:01 - Güncelleme : 04 May 2024 18:21
Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü...
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
"OPERASYONLAR SÜRECEK"
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"
Kaynak: tgrthaber.com