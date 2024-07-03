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Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:56

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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