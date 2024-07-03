Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:56
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı