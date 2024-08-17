Son dakika | MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz!

17 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 17:58

Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATI

Güvenlik güçleri terör örgütleriyle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerinden çıkmasına izin vermiyor. Gerek kara gerekse de hava operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırılmıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.