Son dakika | MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde teröristler tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Türk askerinin teröristlere karşı yaptığı operasyonun detaylarını paylaştı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
SON BİR HAFTADA 62 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE
MSB, son bir haftada 17’si Irak 55’i Suriye harekât alanlarında olmak üzere Türk askerine yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Saldırılara misliyle karşılık verildiğini belirten bakanlık, Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 62 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Yılbaşından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 21’e yükseldi. Ayrıca geçen hafta 2 PKK'lı terörist de sınır karakoluna teslim oldu.