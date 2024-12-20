Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ta PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

20 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:34

Son dakika haberi: Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya yaptığı operasyonla ağır darbe vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk​ askeri Irak​'ın kuzeyinde PKK​'nın inine girdi. Mehmetçik çok sayıda PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı yapılan hava harekatının detaylarını paylaştı.

11 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB şu ifadeleri kullandı:

Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. 17 Aralık'ta yapılan duyuruda MSB, ''Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" ifadelerini kullanmıştı.