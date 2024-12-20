Son dakika | MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

20 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:05

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB 172 personel alımı yapacak! Milli Savunma Bakanlığı başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı

MSB 172 personel alımı yapacak! Milli Savunma Bakanlığı başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı

Kahraman Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, ''Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB şu açıklamaları yaptı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA DARBE

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.