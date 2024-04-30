Son dakika! MSB duyurdu: Şehidimiz var!

30 Nisan 2024 15:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:06

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Por.Söz.Er Rıdvan GÜRSOY, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."