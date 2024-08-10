Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'de 12 PKK'lı terörist öldürüldü

10 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:16

MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak

MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğini altı çizildi.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"