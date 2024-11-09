Son dakika | MSB 'Nefesimiz enselerinde' diyerek duyurdu! 13 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre Mehmetçik son terörist yok edilinceye kadar hainlerle mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nefesimiz enselerinde!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"