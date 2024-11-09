Son dakika | MSB 'Nefesimiz enselerinde' diyerek duyurdu! 13 terörist öldürüldü

09 Kasım 2024 13:08 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:11

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika! Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Irak ve Suriye'de operasyon! PKK'lı teröristler öldürüldü

MSB'den Irak ve Suriye'de operasyon! PKK'lı teröristler öldürüldü

Son dakika haberine göre Mehmetçik​ son terörist yok edilinceye kadar hainlerle mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak​ ve Suriye​'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen harekatta 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"