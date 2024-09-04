Son dakika! MSB paylaştı! Jetler ve SİHA'lar terör noktalarını böyle yok etti

04 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:01

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Tespit edilen terör noktaları düzenlenen hava ve kara harekatlarıyla yerle bir ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine 2 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

SİHA ve jetlerin peş peşe havalandığı operasyonlarda eli kanlı terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef yerle bir edildi.

20 HEDEF İŞTE BÖYLE VURULDU...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK’ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarını kutluyoruz."