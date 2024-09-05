Son dakika | MSB'den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

05 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:13

Son dakika haberi: Milli Savuma Bakanlığı'ndan Kara Harp Okulu’nda yapılan mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili bir açıklama geldi. Bahsi geçen konuyla ilgili her yönüyle incelemenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakanlığın, TSK'yı küçük düşürmeye- itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen törende teğmenlerin kılıçlı yeminiyle alakalı bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili çok yönlü araştırmanın devam edildiği aktarılan açıklamada, inceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacağı bildirildi.

MSB kaynakları ayrıca söz konusu görüntülerle ilgili özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka boyutlara çekilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de;

Askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile millî, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden,

En zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak,

Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.

SON BİR HAFTADA 40 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada eli kanlı terör örgütüne karşı verilen mücadeleye de değinildi. Kahraman Mehmetçik'in Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren 1.868 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.