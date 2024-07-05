Son dakika | Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:21
Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.
Muğla sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 33.35 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz olarak paylaştı. Depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklayan Kandilli, derinliğini ise 22.7 kilometre olarak bildirdi.
Kaynak: Tgrthaber.com