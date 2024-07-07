Son dakika | Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

07 Temmuz 2024 17:10 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:19

Deprem bölgesinde 200 bin konut daha teslim ediliyor! Bakan Kurum müjdeyi verdi

Deprem bölgesinde 200 bin konut daha teslim ediliyor! Bakan Kurum müjdeyi verdi

Muğla'da akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Datça ilçesi açıklarında deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili ilk verileri paylaştı. AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin 4,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ AKDENİZ AÇIKLARINI İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi depremin Akdeniz'de meydana geldiğini duyurdu. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyuran Kandilli, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.