Son dakika | Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 17:10 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:19
Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD depremin 4,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli'den de depreme ilişkin açıklama geldi.
Muğla'da akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Datça ilçesi açıklarında deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili ilk verileri paylaştı. AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin 4,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ AKDENİZ AÇIKLARINI İŞARET ETTİ
Kandilli Rasathanesi depremin Akdeniz'de meydana geldiğini duyurdu. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyuran Kandilli, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.
Kaynak: Tgrthaber.com