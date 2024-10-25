Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD detayları duyurdu

Son dakika! Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD detayları duyurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthhaber.com
25 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:18
Son dakika! Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD detayları duyurdu

Son dakika: Muğla'da az önce deprem meydana geldi. Datça merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. 

Son dakika​ haberine göre Muğla'da az önce deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Datça ilçesi merkezli saat 13.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

Yerden 9,5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre il ve ilçe merkezlerinden de hissedildi. 

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında deniz seviyesinden 5 kilometre aşağıda meydana geldiği bilgisine yer verildi.  

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Muğla ve çevresi son dönemde sismik hareketliliğin yoğun olarak gözlemlendiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.  

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthhaber.com
son dakikahaber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...