Son dakika! Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD detayları duyurdu

25 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:18

Son dakika: Muğla'da az önce deprem meydana geldi. Datça merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Tokat fay üstünde olan ilçeler ve deprem riski haritası

Tokat fay üstünde olan ilçeler ve deprem riski haritası

Son dakika​ haberine göre Muğla'da az önce deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Datça ilçesi merkezli saat 13.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Yerden 9,5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre il ve ilçe merkezlerinden de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında deniz seviyesinden 5 kilometre aşağıda meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Muğla ve çevresi son dönemde sismik hareketliliğin yoğun olarak gözlemlendiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.