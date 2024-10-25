Son dakika! Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD detayları duyurdu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthhaber.com
25 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:18
Son dakika: Muğla'da az önce deprem meydana geldi. Datça merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
Son dakika haberine göre Muğla'da az önce deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Datça ilçesi merkezli saat 13.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER
Yerden 9,5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre il ve ilçe merkezlerinden de hissedildi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında deniz seviyesinden 5 kilometre aşağıda meydana geldiği bilgisine yer verildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Muğla ve çevresi son dönemde sismik hareketliliğin yoğun olarak gözlemlendiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: tgrthhaber.com