Son dakika | Muğla sallanmaya devam ediyor: Bir deprem daha!

01 Ocak 2025 23:39 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:44

Son dakika haberi: Ege Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Muğla'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD depremler ilgili ayrıntıları paylaştı...

Son dakika haberine göre, Ege Bölgesi'nde bir deprem​ daha meydana geldi. Muğla​'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin 23.30 sıralarında kaydedildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 7 kilometre olarak paylaştı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER