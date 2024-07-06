Son dakika | Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:27
Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 10.09 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 66.04 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com