Son dakika | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

09 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:09

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 12.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.89 km olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Şiddetli deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre de Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.