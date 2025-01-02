Son dakika | Muğla'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:18
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da saat 12.00 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11.9 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com