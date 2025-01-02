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Son dakika | Muğla'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:18
Son dakika | Muğla&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Muğla​'da saat 12.00 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11.9 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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