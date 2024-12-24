Son dakika | Muğla'de peş peşe deprem! İkinci sarsıntı daha büyük vurdu

24 Aralık 2024 18:54 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:32

Son dakika haberine göre Muğla Menteşe'de 20 dakika arayla peş peşe iki deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre ikinci sarsıntı daha yüksek büyüklükte kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Muğla​'nın Karacaören bölgesinde, 24 Aralık 2024 saat 18:41'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.2 kilometre olarak ölçüldü. Yerel halk tarafından hissedilen sarsıntının herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığı belirtildi.

Sarsıntının hemen ardından bir deprem daha kayıtlara geçti. Saat 19.00'daki sarsıntı bu defa daha büyük kuvvetle hissedildi. AFAD'dan gelen verilere göre ikinci sarsıntı 3,9 olarak kayıtlara geçti.