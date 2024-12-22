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Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:31

Son dakika haberi: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopter çarptı. Helikopter boş alana düşerken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler - 1. Resim

ACI HABER GELDİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler - 2. Resim

"YOĞUN SİSİ VAR"

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada" Hastanemizin pistinden kalkan helikopter, kalkış esnasında hastanemizin 4. katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var ama sebebi araştırılıyor. " ifadelerini kullandı.

Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler - 3. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür.  Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER: Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi - 1. ResimSon dakika | Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi - 2. Resim

Son dakika | Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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