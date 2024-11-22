Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu

22 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:55

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla​'nın Datça​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıntılar geliyor...