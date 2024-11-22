Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu

Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:55
Son dakika | Muğla&#039;da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla​'nın Datça​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini duyurdu.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
depremmuğladatçaafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...