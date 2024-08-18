Son dakika | Muş'ta deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 00:21 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 00:32
Son dakika haberi: AFAD'tan alınan son bilgilere göre, Muş Varto'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
Son dakika haberine göre, Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem gece yarısını geçerken saat 00.13'te meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise Muş Varto'daki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5.9 kilometre olarak kaydetti.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com