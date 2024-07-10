Son dakika | Muş'ta deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

10 Temmuz 2024 17:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:35

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. En son Muş'un Varto ilçesi 3,3 büyüklüğündeki depremler sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; depremin saat 17:12'de ve yerin 2,7 km altında gerçekleşti.

MALATYA BUGÜN İKİ KEZ SALLANDI

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre bugün Malatya iki kez sallandı.

Malatya'da gece yarısında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken öğle saatlerinde de Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olmuştu.