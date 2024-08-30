Son dakika | Muş'ta deprem oldu! Kandilli ve AFAD'dan sarsıntı için açıklama geldi

30 Ağustos 2024 06:32 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:59

Muş'un merkezi güne sabah 06.14'te gerçekleşen 3.0 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Muş'un merkezi olan sarsıntının derinliği 5 kilometrede kaydedildi. Yeryüzüne yakın gerçekleşen sarsıntı hafif şiddette hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Şenoba'yı işaret ederken AFAD merkez olarak bildirdi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...