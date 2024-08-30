Son dakika | Muş'ta deprem oldu! Kandilli ve AFAD'dan sarsıntı için açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 06:32 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:59
Son dakika deprem haberi: Muş sabah saatlerinde depremle sallandı. Yere yakın gerçekleşen hissedilen deprem için Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremle ilgili verileri açıkladı.
Muş'un merkezi güne sabah 06.14'te gerçekleşen 3.0 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Muş'un merkezi olan sarsıntının derinliği 5 kilometrede kaydedildi. Yeryüzüne yakın gerçekleşen sarsıntı hafif şiddette hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Şenoba'yı işaret ederken AFAD merkez olarak bildirdi.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com