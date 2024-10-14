Son dakika | Muş'ta deprem oldu, Kandilli'den ilk veriler geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Ekim 2024 07:20 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:23
Son dakika haberine göre, Muş'ta sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin bilileri paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Muş'un Bulanık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 07.06 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr