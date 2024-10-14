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Son dakika | Muş'ta deprem oldu, Kandilli'den ilk veriler geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Ekim 2024 07:20 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:23
Son dakika | Muş&#039;ta deprem oldu, Kandilli&#039;den ilk veriler geldi

Son dakika haberine göre, Muş'ta sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin bilileri paylaştı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​, Muş​'un Bulanık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem​ olduğunu duyurdu.

Saat 07.06 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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