Son dakika | "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere soruşturma iddiası! MSB'den açıklama geldi

02 Eylül 2024 14:33 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:37

Son dakika haberine göre Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. 'Darbeci' eleştirilerine maruz kalan teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialara MSB'den jet cevap geldi.

TEĞMENLERE İDARİ TAHKİKAT

Gazeteci Müyesser Yıldız, tartışmaların hedefindeki teğmenlere soruşturma başlatıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, "Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi" ifadelerini kullandı.

Oda TV de soruşturmanın Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sınıf okullarında (Piyadeler Tuzla Piyade Okulu, Topçular Polatlı Topçu ve Füze Okulu...) devam edeceğini aktardı.

MSB'DEN JET YALANLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğunu bildiren bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."