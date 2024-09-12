Son dakika | Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi! 3'ü adli kontrolle 13 kişi serbest bırakıldı

12 Eylül 2024 21:33 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:12

Son dakika haberi: Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti soruşturmasında 3'ü adli kontrolle 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Narin'in babası Arif Güran da yer alırken anne ve ağabey dahil 9 kişi için tutuklama talep edildi.

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Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama​ talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında baba Arif Güran'ın da yer aldı.

Soruşturmada gözaltına alınan Narin Güran​'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları bitti. Şüphelilerden 9'u tutuklama​ talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 kişi ise serbest bırakıldı.

ANNE​ VE ABİSİNİN CİNAYETE İŞTİRAKTEN SUÇLANDI

Habertürk'te aktarılan bilgiye göre, ağabey Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirakten, anne​ Yüksel Güran ise cinayete iştirak suçundan tutuklanmaları talep edildi.

Tutuklanmaları istenen diğer isimler ise şu şekilde;

"Muhammet Kaya, Birsen Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Fuat Güran"

Amcasının eşi Maşallah Güran-Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, kuzen Birsen Güran-Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, amca Fuat Güran-suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya-Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, kuzen Muhammet Kaya-Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, Amca Salim'in çalışanı Ramazan Atasoy-suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, Salim'in çalışanı Mehmet Selim Atasoy-Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme suçlamalarıyla tutuklama​ talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

KİMLER GÖZLATINDAYDI?

Narin’in cansız bedeninin bulunduğu GÜN Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.