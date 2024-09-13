Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı

13 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:42

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındı. Öte yandan dün serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin​ Güran ile ilgili sır perdesi aralandı ama henüz aydınlatılamadı. Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin​ Güran ile başlatılan soruşturma​ tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma​ kapsamında gözaltına alınan anne ve abinin de aralarında bulunduğu toplamda 10 kişi tutuklandı. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Narin​ Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...

NARİN​'İN BABASI KONUŞTU

Narin​ Güran’ın babası Arif Güran, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arif Güran, şunları söyledi:

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile.. Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma​ ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de son ifadem de aynıdır"

BAKAN TUNÇ: ZAMAN ALACAK AMA FAİLLER ORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ da devam eden Narin​ Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin konuştu. Bakan Tunç​, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Bakan Tunç​'un açıklamaları şu şekilde:

"İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak. Soruşturma​ gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Bütün deliller tek tek inceleniyor. Narin​'in katillerini bulmak için çalışıyoruz. Soruşturmayı etkileyecek beyanlar yapılmamalı"

NARİN​ GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTI

Narin​ Güran cinayeti soruşturması kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Halk TV'nin aktardığına göre; Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındığı bildirildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bahtiyar, Narin​'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı. Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU

8 yaşındayken katledilen Narin​ Güran'ın otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yayımladığı rapora göre; Narin​'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Öte yandan ayrıntılı soruşturma​ sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarda bulunduğu ifadesi şu şekildeydi:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”