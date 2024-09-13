Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındı. Öte yandan dün serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi aralandı ama henüz aydınlatılamadı. Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve abinin de aralarında bulunduğu toplamda 10 kişi tutuklandı. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...
NARİN'İN BABASI KONUŞTU
Narin Güran’ın babası Arif Güran, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arif Güran, şunları söyledi:
"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile.. Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de son ifadem de aynıdır"
BAKAN TUNÇ: ZAMAN ALACAK AMA FAİLLER ORTAYA ÇIKACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da devam eden Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:
"İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak. Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Bütün deliller tek tek inceleniyor. Narin'in katillerini bulmak için çalışıyoruz. Soruşturmayı etkileyecek beyanlar yapılmamalı"
NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTI
Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Halk TV'nin aktardığına göre; Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındığı bildirildi.
İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST
Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı. Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.
ADLİ TIP RAPORU
8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yayımladığı rapora göre; Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI
Öte yandan ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarda bulunduğu ifadesi şu şekildeydi:
“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”
Altın fiyatları ne zaman yükselir yükseldikten sonra direk düşüş olur mu acaba?
780 TL Den alacaktım 720 ye düşer dedi 832 oldu birşey biliyor dedim benden cahil çıktı
720.ve 750 bekleyin dediniz olmadi yükseliste altin ve 1450 yi bulacsk diyorsunuz 830 dan alakmi almiyakmi
Hani 750’ye ardından 720’ye düşerdi 800’lü seviyelerden altın alınmazdı Nolduuuu İslam Memiş ?
Valla salliyo 720 750seviyelerine gelicek dedi 777den geri döndü bidahada düşmedi hep çıktı oyuzden güvenim kalmadı almadık bekledikçe ciktiii
Sizi dinleyerek zarar ettim
Bu adam ne derse cıkıyor takdır edıyorum dıkkatlı takıp edenler bılır sadece
Yahu hani köpüktü sana kandim iner dedin almadim ne döner gibi dönüp duruyorsun güvenilmezsin
Altın fiyatları sizce düşecekmi borç odicez altın borcumuz var işin içinden cikamiyoruz fiyatlar çok yuksek
Sayın memiş mart ve nisan aylarında altın piyasası yükselir mi eflasyon değerleri her ay yüksek çıkıyor bankalarda tl sıkıntısı yaşanırmı+Rusya ukranya savaşı cıkar ise piyasalar ne olur
Sayin memis bi diyor altini bozmayin bi diyor daha dusecek.