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Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:42

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındı. Öte yandan dün serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin​ Güran ile ilgili sır perdesi aralandı ama henüz aydınlatılamadı. Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin​ Güran ile başlatılan soruşturma​ tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma​ kapsamında gözaltına alınan anne ve abinin de aralarında bulunduğu toplamda 10 kişi tutuklandı. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Narin​ Güran cinayetine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...

Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı - 1. Resim

NARİN​'İN BABASI KONUŞTU

Narin​ Güran’ın babası Arif Güran, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arif Güran, şunları söyledi:

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile.. Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma​ ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de son ifadem de aynıdır"

BAKAN TUNÇ: ZAMAN ALACAK AMA FAİLLER ORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ da devam eden Narin​ Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin konuştu. Bakan Tunç​, "İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak" dedi. Bakan Tunç​'un açıklamaları şu şekilde:

"İncelemeler zaman alacak ama failler ortaya çıkacak. Soruşturma​ gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Bütün deliller tek tek inceleniyor. Narin​'in katillerini bulmak için çalışıyoruz. Soruşturmayı etkileyecek beyanlar yapılmamalı"

Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı - 2. Resim

NARİN​ GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTI

Narin​ Güran cinayeti soruşturması kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Halk TV'nin aktardığına göre; Amca Fuat Güran'ın eşi ilk kez gözaltına alındığı bildirildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bahtiyar, Narin​'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı. Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU

8 yaşındayken katledilen Narin​ Güran'ın otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yayımladığı rapora göre; Narin​'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Son dakika! Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltına alındı - 3. Resim

NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Öte yandan ayrıntılı soruşturma​ sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarda bulunduğu ifadesi şu şekildeydi:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”

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Kaynak: tgrthaber.com
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Nisa22 Şubat 2022 15:31

Altın fiyatları ne zaman yükselir yükseldikten sonra direk düşüş olur mu acaba?

Dimlemeseydim 20 Şubat 2022 22:37

780 TL Den alacaktım 720 ye düşer dedi 832 oldu birşey biliyor dedim benden cahil çıktı

Adar20 Şubat 2022 20:31

720.ve 750 bekleyin dediniz olmadi yükseliste altin ve 1450 yi bulacsk diyorsunuz 830 dan alakmi almiyakmi

Çetin20 Şubat 2022 10:22

Hani 750’ye ardından 720’ye düşerdi 800’lü seviyelerden altın alınmazdı Nolduuuu İslam Memiş ?

Yılmaz20 Şubat 2022 02:44

Valla salliyo 720 750seviyelerine gelicek dedi 777den geri döndü bidahada düşmedi hep çıktı oyuzden güvenim kalmadı almadık bekledikçe ciktiii

Yavuz20 Şubat 2022 02:18

Sizi dinleyerek zarar ettim

Hemsıre19 Şubat 2022 23:42

Bu adam ne derse cıkıyor takdır edıyorum dıkkatlı takıp edenler bılır sadece

Sitem19 Şubat 2022 22:36

Yahu hani köpüktü sana kandim iner dedin almadim ne döner gibi dönüp duruyorsun güvenilmezsin

Selahattin19 Şubat 2022 18:13

Altın fiyatları sizce düşecekmi borç odicez altın borcumuz var işin içinden cikamiyoruz fiyatlar çok yuksek

Mart ve nisanda altın piyasası değişir ve yükselir gibi geliyor bana19 Şubat 2022 17:56

Sayın memiş mart ve nisan aylarında altın piyasası yükselir mi eflasyon değerleri her ay yüksek çıkıyor bankalarda tl sıkıntısı yaşanırmı+Rusya ukranya savaşı cıkar ise piyasalar ne olur

Mustafa19 Şubat 2022 11:55

Sayin memis bi diyor altini bozmayin bi diyor daha dusecek.

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