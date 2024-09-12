Son dakika | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! İtirafçıdan yasak aşk açıklaması

12 Eylül 2024 09:12 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:31

Son dakika haberi: Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi ve sorgularına başlandı. Narin Güran'ın cesedini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'dan 'yasak aşk' iddiası geldi. Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğunun mahallede konuşulduğunu söyledi. İşte Narin Güran cinayeti soruşturmasında son gelişmeler...

Diyarbakır​'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın ölüm​üyle ilgili soruşturma​ genişliyor. Narin Güran​ cinayetine ilişkin soruşturma​ 1 başsavcı vekili ve 3 savcı tarafından en küçük detay atlanmadan yürütülüyor. Türkiye'nin yüreği Narin için yanarken, sorumluları tek tek hesap vermeye başladı. Annesi, babası ve abisi dahil gözaltına alınan 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerin sorgusuna başlandı.

İTİRAFÇIDAN YASAK AŞK AÇIKLAMASI

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran​ cinayetindeki sırlar açığa çıkmaya başlarken, yasak aşk iddiaları da gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Narin Güran​'ın cesedini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde "Mahallede, katil zanlısı amcanın Narin’in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişki yaşadığı konuşuluyordu" dediği öğrenildi.

"NARİN İLİŞKİYİ GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ"

İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki ifadesi:

"Benim olaya ilişkin sadece tahminim Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran​'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatması durumunda toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin Güran​'ı öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim...

"HERKES GİTMİŞTİ BİR TEK SALİM GİTMEMİŞTİ"

"Salim Güran bu hususta da bana herhangi bir şey anlatmadı. Olay espasında da ben Yüksel Güran, Enes Güran ve Maşallah Güran'ı görmedim. Ben ayrıca Narin Güran​'ı da görmedim. Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim ki; Salim Güran ile Arif Güran'ın kardeşleri olan Ethan Güran'ın oğlu olan Uğurcan Güran'ın 25.08.2024 günü düğünü yapılacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğunun düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıktıklarından dolayı Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak İçin Tavşantepe Mahallesi'nde kalmış olabileceğini düşünüyorum...

"SALİM BENİ AHIRIN OLDUĞU NOKTAYDI"

Zaten Salim Güran'ın olay esnasında ilk beni tepeden çağırdığı nokta Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzde belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin Güran​'ın patika olan yolu kullanıp ikametine gitmesi üzerine direkt karşısında ikametin ahır olarak kullanılan bölüm​ünde bir şey görmüş olabileceğini düşünüyorum"

NARİN'İN ABLASI TÜLİN'İN ÖLÜM​ NEDENİNİ AÇIKLANDI

Öte yandan Narin ile ilgili cinayet soruşturmas​ı sürerken, talihsiz çocuğun ablası Tülin'in 2019 yılındaki ölüm​üne ilişkin de soruşturma​ açılmıştı. Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası Tülin Güran ölüm​ nedenini açıkladı.

A Haber'e konuşan Erhan Güran, Tülin Güran'ın öldürülmediğini, evde değil yoğun bakımda öldüğünü aktardı. Narin'in doğuştan engelli olduğunu ve boynundan aşağısının tutmadığını belirten Güran "Felçti ve yatalaktı. O süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'DAN NARİN GÜRAN​ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nda Narin Güran​ cinayetine ilişkin devam eden soruşturmayla​ ilgili konuştu. Yılmaz, 'Çok boyutlu bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Failleri ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor' ifadelerini kullandı.

İTİRAFÇININ İFADESİ...

Soruşturma​ sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar, her şeyi itiraf etmişti. Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini belirten Nevzat Bahtiyar itirafında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”