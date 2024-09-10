Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem

10 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:53

Son dakika: Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadaki savunma görevini bıraktı. Seda Toğrul, Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatlığını bıraktığını açıkladı. Toğrul son raporları göz önüne alarak Salim Güran'ı savunamayacağını duyurdu. Açıklamasındaki "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" sözleri dikkat çekti.

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, dava avukatlığını bıraktı. Toğrul'un açıklamasında "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" sözleri dikkat çekti. Toğrul bu koşullar altında raporları göz önünde bulunarak amcayı savunamayacağını söyledi.

AMCAYI SAVUNMAKTAN ÇEKİLDİ: BİR ANNE OLARAK TAKİPÇİ OLACAĞIM

İşte Toğrul'un açıklamasındaki dikkat çeken sözler:

"Dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları Narin'in ölü olarak bulunması dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım."

AMCA TUTUKLANDIĞINDA "SOMUT DURUM YOK" DEMİŞTİ

Avukat Toğrul, Salim Güran'ın tutuklanmasından bir gün sonra 3 Eylül'de yaptığı açıklamada halkı sağduyulu olmaya davet ederek amcayı masumiyet karinesi çerçevesinde savunmuştu. Toğrul "Henüz ortada somut bir durum yokken amcayı Narin'in katili olarak görmek veya benzer önyargılarla yargılamak hukuk ruhuna aykırıdır" demişti.