Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem

Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:53

Son dakika: Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadaki savunma görevini bıraktı. Seda Toğrul, Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatlığını bıraktığını açıkladı. Toğrul son raporları göz önüne alarak Salim Güran'ı savunamayacağını duyurdu. Açıklamasındaki "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" sözleri dikkat çekti.

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, dava avukatlığını bıraktı. Toğrul'un açıklamasında "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" sözleri dikkat çekti. Toğrul bu koşullar altında raporları göz önünde bulunarak amcayı savunamayacağını söyledi.

Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem - 1. Resim

AMCAYI SAVUNMAKTAN ÇEKİLDİ: BİR ANNE OLARAK TAKİPÇİ OLACAĞIM

İşte Toğrul'un açıklamasındaki dikkat çeken sözler:
"Dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları Narin'in ölü olarak bulunması dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım."

Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem - 1. Resim

AMCA TUTUKLANDIĞINDA "SOMUT DURUM YOK" DEMİŞTİ

Avukat Toğrul, Salim Güran'ın tutuklanmasından bir gün sonra 3 Eylül'de yaptığı açıklamada halkı sağduyulu olmaya davet ederek amcayı masumiyet karinesi çerçevesinde savunmuştu. Toğrul "Henüz ortada somut bir durum yokken amcayı Narin'in katili olarak görmek veya benzer önyargılarla yargılamak hukuk ruhuna aykırıdır" demişti.

Son dakika | Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul çekildi: Bir anne olarak devam edemem - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mediha Gümüş 11 Eylül 2024 00:17

Bu amcayı nasıl konuştaramıyorlar anlamadım amcayı bana vercekler demiri ateşte kızdıran o amcanın etine deydircen nasıl konuşur

YAŞAR14 Şubat 2022 12:41

DAHA FAZLA İŞSİZ OLSUN

Sonraki Haber Yükleniyor...