Son dakika | Narin Güran cinayetinde son gelişme: 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

13 Eylül 2024 06:46 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 08:01

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narin Güran'ın annesine Salim Güran ile ilişkisinin olup olmadığı soruldu: "Bir kez yanlışlıkla..."

Narin Güran'ın annesine Salim Güran ile ilişkisinin olup olmadığı soruldu: "Bir kez yanlışlıkla..."

Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı! 'Eşiniz ile Selim Güran arasında bir ilişki olabilir mi?' sorusunu cevapladı

Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı! 'Eşiniz ile Selim Güran arasında bir ilişki olabilir mi?' sorusunu cevapladı

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetinde adı geçen anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18) ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amca F.G.’nin (42) ‘Suç delillerini yok etmek’, kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K., tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri M.S.A. (40) ve R.A.’nın da ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama​ talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

ANNE VE AĞABEY TUTUKLANDI, BABA SERBEST!

Mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Baba Arif Güran ise serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​ için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran​'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla kapatılmış vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran​'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadesini kullanmıştı.